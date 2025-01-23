Bakanlığın ifşa ettiği ürün sayısı bini geçti: İşte listeye eklenen markalar ve yeni ürünler...

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.

Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş olan listeye 41 ürün sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine ise 3 ürün daha eklendi. Böylelikle ürün sayısı toplam 1138'e yükseldi.

Yeni listede zeytinyağından tereyağına peynirden yoğurda sucuktan kıymaya sakatat gibi birçok üründe yapılan sahtecilikler yer alıyor.

Listeye giren ürünlerde kahvaltı sofralarından hamur işlerine kadar kullandığımız peynirde; bitkisel yağ kullanımı, nişasta ve düşük yağ oranı gibi sağlığı tehdit eden hileler tespit edildi. Öte yandan 4 sucuk markasının sucuğunda kanatlı eti ve sakatat çıkarken 3 firmaya ait etli ekmeğin iç harcında ise taşlık ve baş eti tespit edildi.

İşte taklit-tağşiş yapan o markalar ve ürünler...

ABBAS BABA ZEYTİNCİLİK-ERHAN ÇERÇİ firmasına ait zeytinyağına tohum yağları karıştırılması

YENİ KÖRFEZ markasına ait naturel sızma zeytinyağına (5 litre) daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırılması ve tohum yağları karıştırılması

YENİ ZEYBEK TARIM marka naturel sızma zeytinyağına (5 litre) tohum yağları karıştırılması

EDREMİT GÖMEÇ marka naturel sızma zeytinyağına (5 litre) tohum yağları karıştırılması

TAD AYVALIK marka taş baskı naturel sızma zeytinyağına (5 litre) tohum yağları karıştırılması

EGE SIZMA marka naturel sızma zeytinyağı (5 litre) tohum yağları karıştırılması

AYVALIK KÖY KOOP marka taş baskı natürel sızma zeytinyağına (5 lt) tohum yağları karıştırılması

GEMLİK marka taş baskı naturel sızma soğuk sıkım zeytinyağına (5 litre) tohum yağları karıştırılması

AKDENİZ ZEYTİNYAĞLARI marka naturel sızma zeytinyağına (5 litre) daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırılması ve tohum yağları karıştırılması

AKÇİN marka zeytinyağına tohum yağları karıştırılması

NURKAYA marka kekikte yabancı madde

GOLDUP marka kekikte yabancı madde

TUĞRA GOLD LİFE marka kekikte yabancı madde

ECE BAHARAT marka kekikte yabancı madde

ARİFOĞLU marka acı kırmızı pul biberde domates tespiti

TAVUK DÜNYASI marka pul biberde domates tespiti

KILINÇ marka yarım yağlı beyaz peynird3e (17 kg) yağ oranının düşük olması

A.R.K marka tam yağlı taze eritme tost peyniri (1000 gr) yağ oranının düşük olması

ERTAÇ KARAYAZI-ÇEŞNİHANE firmasına ait Trabzon yayık tereyağıda-1 kg (markasız) yağ oranının düşük olması

HACI VELİ AKTAŞ marka tereyağında bitkisel yağ

ERZURUM YAYLASI marka tereyağında yağ oranının düşük olması

EYBER marka tuzsuz pastörize 3/4 yağlı tereyağında (%60 süt yağı) bitkisel yağ

MİS marka süzme yoğurtta protein oranının düşük olması

AKDAĞ marka tereyağında yağ oranının düşük olması

KONYABİRLİK marka çeşnili tostluk peynir tam yağlı taze ayçekirdeği- mısır çeşnili eritme peynirinde bitkisel yağ ve nişasta

LAZZ VAKFIKEBİR marka kahvaltılık tam yağlı ayçekirdeği-mısır çeşnili eritme peynirinde bitkisel yağ ve nişasta

AYDİL GAZİOĞLU marka tam yağlı taze kaşar peynirinde bitkisel yağ

ÇAYKARA ÇİFTLİK - UMUT İSMAİL KUVVET firmasına ait telli peynirde bitkisel yağ

GONCA GIDA - MUKADDES PEKER firmasına ait telli peynirde bitkisel yağ

ŞAHİN SÜT ÜRÜNLERİ firmasına ait telli peynirde bitkisel yağ

AKMAHMUT GIDA - NECDET AKMAHMUT firmasına ait telli peynirde bitkisel yağ ve nişasta

KILINÇ marka tam yağlı taze kaşar peynirde (1000 gr) Yağ Oranının Düşük Olması

AFYON BAYRAKOĞLU marka ısıl işlem görmüş piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti

CERRAHPAŞA marka ısıl işlem görmüş piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti ve sakatat (taşlık)

SULTAN ET-HALİT KARAKOL firmasına ait dana kıymada kanatlı eti ve sakatat (taşlık)

KAYSERİ SÖZDUYAR PASTIRMA SUCUK marka dana sucukta kanatlı eti

YENİ DANACI marka dana sucuk ta kanatlı eti

KISMET LOKANTASI-METİN KEKLİK firmasına ait etliekmek iç harcında deri dokusu, kanatlı eti ve sakatat (kalp)

ESEN ETLİ EKMEK-ALİ RIZA ESEN firmasına ait etliekmek iç harcında (kırmızı et+domates+biber+soğan) sakatat (taşlık)

TEKE RESTAURANT-İBRAHİM KOYUNCUOĞLU firmasına ait etliekmek iç harcında sakatat (baş eti)

KARAGÖZ YÖRESEL ÜRÜNLER-ŞEREF KARAGÖZ (KALFALAR PAZAR YERİ) firmasına ait kağıt kebabında kanatlı eti ve sakatat (taşlık)

PEYNİRDE NATAMİSİN

Bakanlık Konya'da satılan Halil Ağa markalı Taze Çeşnili Eritme Peyniri'nde natamisin tespit etti. Süt ve süt ürünlerinde küf ve maya gelişiminin önlenmesinde kullanılan E-235 kodlu koruyucu bir gıda katkı maddesi olan natamisin antibiyotiği raf ömrünün artırılmasını sağlamaktadır. Fakat Natamisin kullanılan ürünleri fazla miktarda tüketilmesi halinde kusma, ishal ve alerji gibi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

İşte sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar ve markaları...