Bakanlığın ifşa ettiği ürün sayısı bini geçti: İşte listeye eklenen markalar ve yeni ürünler...
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yeniledi. Listeye 44 yeni ürün eklendi. Böylece bakanlığın ifşa ettiği ürün sayısı bini geçti. Yapılan denetimlerde zeytinyağlarında tohum yağlarının karıştırılması, peynirde yağ oranının düşük olması ve nişasta, yoğurtta protein oranının düşük olması, kekikte yabancı madde, pul biberde domates, tereyağında bitkisel yağ, sucukta kanatlı et dana kıymada ve kâğıt kebabında sakatat gibi birçok üründe yapılan sahtecilikler yer aldı. İşte bakanlığın ifşa ettiği firmalar ve ürünler…
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.
Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş olan listeye 41 ürün sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine ise 3 ürün daha eklendi. Böylelikle ürün sayısı toplam 1138'e yükseldi.
Yeni listede zeytinyağından tereyağına peynirden yoğurda sucuktan kıymaya sakatat gibi birçok üründe yapılan sahtecilikler yer alıyor.
Listeye giren ürünlerde kahvaltı sofralarından hamur işlerine kadar kullandığımız peynirde; bitkisel yağ kullanımı, nişasta ve düşük yağ oranı gibi sağlığı tehdit eden hileler tespit edildi. Öte yandan 4 sucuk markasının sucuğunda kanatlı eti ve sakatat çıkarken 3 firmaya ait etli ekmeğin iç harcında ise taşlık ve baş eti tespit edildi.
İşte taklit-tağşiş yapan o markalar ve ürünler...
PEYNİRDE NATAMİSİN
Bakanlık Konya'da satılan Halil Ağa markalı Taze Çeşnili Eritme Peyniri'nde natamisin tespit etti. Süt ve süt ürünlerinde küf ve maya gelişiminin önlenmesinde kullanılan E-235 kodlu koruyucu bir gıda katkı maddesi olan natamisin antibiyotiği raf ömrünün artırılmasını sağlamaktadır. Fakat Natamisin kullanılan ürünleri fazla miktarda tüketilmesi halinde kusma, ishal ve alerji gibi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
İşte sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar ve markaları...