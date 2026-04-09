Bakanlık açıkladı! 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 83 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, 12 ilde 14 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda; 4 milyar 119 milyon TL hesap hareketi bulunan 83 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yakalanan şüphelilerden 49'u tutuklanırken, 23'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi.

Bakanlık, açıklamanın devamında yapılan çalışmalar hakkında detaylarından bahsederek şu bilgileri verdi:

"Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Erzurum, Kırklareli ve Van'da; göçmen kaçakçılığı yaptıkları, İstanbul ve Ankara'da; uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Aydın ve Yozgat'ta; "nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarını işledikleri, Mersin'de; silah kaçakçılığı yaptıkları, Balıkesir, Diyarbakır, Samsun ve Trabzon'da tefecilik yaptıkları tespit edildi."

Açıklamada, "Savcılıklarımızca bu şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. Hiçbir suçlunun şehirlerimizin ve vatandaşlarımızın huzurunu bozmasına müsaade etmiyor, organize suç örgütlerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Daire Başkanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.