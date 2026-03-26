Bakanlık açıkladı! Suç örgütlerini öven ve silahlı paylaşım yapan 358 şüpheliye gözaltı

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde suç örgütlerini öven ve silahlı paylaşım yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 358 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; yurt genelinde suç örgütlerini öven ve silahlı paylaşım yapanlara yönelik operasyonlarda 358 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, sosyal medya hesaplarından suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret ve örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları belirlendi.

Şüphelilerin, sosyal medya paylaşımları yaparak örgütsel faaliyetlerini duyurmayı amaçladıkları, suç örgütleri arasındaki husumet ve rekabeti sosyal medya mecralarına taşımaya çalıştıkları ve sosyal medyadan örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucunda; 2 adet AK-47 tüfek ve bu tüfeklere ait 87 adet fişek, 1 adet G1 piyade tüfeği ve bu tüfeğe ait 124 adet fişek, 39 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet kurusıkı tabanca, 30 adet av tüfeği, 4 bin 630 adet fişek ile 11 bin 143 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzuru için suç ve suçlularla mücadelemizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. KOM Başkanlığımızı, Kahraman Polislerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.