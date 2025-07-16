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        Haberler Bilgi Ekonomi Bakanlık duyurdu: Zamlı evde bakım maaşları yattı! 2025 Temmuz Evde bakım maaşı kaç TL'ye yükseldi, evde bakım maaşı sorgulama sayfası

        Bakanlık duyurdu: Zamlı evde bakım maaşları yattı! Evde bakım maaşı kaç TL'ye yükseldi?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Temmuz ayı evde bakım maaşlarının hesaba yattığını açıkladı. 6 aylık enflasyonla belli olan memur maaş katsayısında yapılan artış, evde bakım maaşı ödemelerine de yansıdı. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon verileri doğrultusunda güncellenen bu ödemeler, son 6 aylık enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından yeniden hesaplandı. Peki, 2025 Temmuz memur zammı sonrası evde bakım maaşı ne kadar oldu? Güncellenen ödeme miktarı ve hesaplara yatış tarihiyle ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 10:54 Güncelleme: 16.07.2025 - 18:50
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak sağlanan evde bakım desteği, memur maaş katsayısındaki güncellemeyle birlikte Temmuz 2025 itibarıyla artırıldı. Öte yandan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Temmuz ödemelerinin hesaba geçtiğini duyurdu. Peki, zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, maaşlar hesaba geçti mi? İşte, e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı...

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        ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinin artırıldığını belirterek, bu kapsamda evde bakım yardımının 10 bin 125 liradan, 11 bin 702 liraya yükseldiğini açıkladı.

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        2025 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI KAÇ TL OLARAK YATACAK?

        Temmuz ayında evde bakım maaşı 11 bin 702 TL olarak hesaplara yattı.

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        2025 TEMMUZ ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞLARI YATTI

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 5,3 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırdıklarını açıkladı

        Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılından bu yana engelli bireylerin öncelikle aile ortamında desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen önemli bir aile odaklı bakım hizmeti olduğunu vurgulayarak, “Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini koruyarak evde bakım hizmeti almalarını öncelikli görüyoruz. Bu yardım ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

        Evde Bakım Yardımı kapsamında 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde hak sahibi başına aylık 10 bin 125 lira ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

        “Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 5,3 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırdık. Hali hazırda 536 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanıyor. Yapılan bu ödemeyle birlikte 2025 yılı içinde bugüne kadar toplam 37,4 milyar liralık destek sağladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.”

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        E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

        Evde bakım maaşı alan hak sahipleri e-Devlet üzerinden maaşın yatıp yatmadığını sorgulayabilir. Aşağıdaki linkten maaşınızın yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz.

        E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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