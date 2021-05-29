Bakanlık'tan yeni karar! Karantina süreleri uzadı 0:00 / 0:00

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Sağlık Bakanlığı, 'Temaslı Takibi Rehberi'ni güncelledi. Karantina süresi yeniden 14 güne uzatıldı. Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberini güncelledi. Yakın temaslılar için 10 gün olan karantina süresi 14 güne uzatıldı. Aşılılara da temas halinde 14 gün karantina getirildi.

Bir önceki rehberde yakın temaslılar için karantina süresi 10 gündü. Bu kişilerin karantinası daha önce 7'nci gün yapılan test sonucu negatif çıkarsa bitiyordu. Bu süre yeni rehberle birlikte dört gün uzatılmış oldu.

Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi