        Sağlık Bakanlık yapay zeka destekli "Mamografi Tarama Raporlama Sistemi" geliştirdi | Sağlık Haberleri

        Sağlık Bakanlığı yapay zeka destekli "Mamografi Tarama Raporlama Sistemi" geliştirdi

        Sağlık Bakanlığı, meme kanseriyle mücadelede teknolojinin en güncel imkanlarını devreye alarak "Mamografi Tarama Raporlama Sistemi"ni hayata geçirdiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2026 - 12:05 Güncelleme:
        Bakanlık AI destekli "Mamografi Tarama Raporlama Sistemi" geliştirdi

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2024'ten bu yana 2 milyondan fazla tarama sonucunun yapay zeka desteğiyle incelendiği, meme kanserinin erken teşhisinde yeni bir dönemin başlatılarak tedavide de başarılı sonuçlar elde edildiği belirtildi.

        Açıklamada, 40-69 yaş aralığındaki kadın vatandaşlara yönelik yürütülen tarama programı kapsamında ise KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) ve Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde çekilen tüm görüntülerin, yüzde 100 dijital ve merkezi bir sistemde toplatıldığı kaydedildi.

        Sistemin kalbinde yer alan yapay zeka algoritmalarının şüpheli bulguları en az sapma payıyla tespit ederek radyologlar için kritik bir "karar destek mekanizması" oluşturduğu belirtilen açıklamada, "Bu teknoloji sayesinde, şüpheli bulgular sistem tarafından otomatik olarak önceliklendirilerek radyologların önüne ilk sırada getirildi ve bu sayede raporlama süreci daha da hızlandı" ifadesi kullanıldı.

        Sistemin sadece teşhis aşamasına değil, sevk sürecine de ivme kazandırdığı aktarılan açıklamada, "Mamografi görüntülerinde şüpheli bulgu saptanan hastalar için tarama yapılan sağlık kuruluşu tarafından MHRS üzerinden 'öncelikli randevu' oluşturuldu. Hastalar, ek tetkikler için doğrudan üst basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirilerek tedaviye en erken evrede başlamaları sağlandı" denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 2 Nisan 2026 (Ankara Neden Nato Karargahı İstedi?)

        Ankara neden NATO karargahı istedi? Montrö anlaşması neden tartışılıyor? NATO, Karadeniz'e çıkabilir mi? HT 360'da Dilek Gül sordu; Emekli Büyükelçi Uluç Özülker ve Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay anlattı.  

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "ABD İran'a 48 saatlik ateşkes önerdi" iddiası
        "ABD İran'a 48 saatlik ateşkes önerdi" iddiası
        Özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 5 ölü, 14 yaralı!
        Özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 5 ölü, 14 yaralı!
        Karadeniz'de kritik randevu!
        Karadeniz'de kritik randevu!
        Doğalgazda kademeli tarife devri
        Doğalgazda kademeli tarife devri
        İstanbul Valiliği'nden sokak hayvanları için talimat
        İstanbul Valiliği'nden sokak hayvanları için talimat
        G.Saray'dan Xavi Simons bombası!
        G.Saray'dan Xavi Simons bombası!
        Okan Bayülgen'in programında Fred Çakmaktaş karmaşası
        Okan Bayülgen'in programında Fred Çakmaktaş karmaşası
        Dünyanın 'en dar' evini inşa etti!
        Dünyanın 'en dar' evini inşa etti!
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?
        Kaptan formayı giydirdi
        Kaptan formayı giydirdi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Marketler ne alacağınızı sizden önce biliyor!
        Marketler ne alacağınızı sizden önce biliyor!
        Türkiye dahil tüm dünyada yeni moda!
        Türkiye dahil tüm dünyada yeni moda!
        Ağabeyi ile yeğenini öldürmüştü! Kanlı düğünde ceza belli oldu!
        Ağabeyi ile yeğenini öldürmüştü! Kanlı düğünde ceza belli oldu!
        Emekli çalışanın primleri ne oluyor?
        Emekli çalışanın primleri ne oluyor?
        Sebze ve meyvede fahiş fiyatlara dev ceza
        Sebze ve meyvede fahiş fiyatlara dev ceza
        İFF’de seyretmek istediğim 10 film
        İFF’de seyretmek istediğim 10 film
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası