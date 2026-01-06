Habertürk
        Bakır fiyatında rekor

        Bakırın libresi, uluslararası piyasalarda arz endişeleriyle 6,06 dolara kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 14:43 Güncelleme: 06.01.2026 - 14:43
        Bakır fiyatında rekor
        Bakır fiyatlarında geçen yıl yaşanan ralli havası bu yıla da taşındı.

        ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlaması, reel faizlerin gerilemesi ve dolara olan talebin azalması bakır fiyatları için destekleyici unsur oldu.

        Bakır fiyatı, geçen yıl özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın politikaları ve arza ilişkin endişelerden etkilendi.

        Trump'ın geçen yılın temmuz ayında bakır ithalatına yüzde 50 tarife getireceğini açıklaması sonrasında bakırın libresi 5,90 doların üzerine çıkmıştı.

        ABD merkezli Freeport McMoran şirketinin Endonezya'daki Grasberg maden ocağında meydana gelen kazanın bakır arzını olumsuz etkilemesi de fiyatların yükselmesine neden olmuştu.

        Bakır, gümüş gibi yeşil enerji tarafında talep gören ürünler arasında yer alıyor. Küresel büyüme beklentilerinin iyileşmesi, yapay zeka yatırımlarının artması bakır fiyatlarını destekliyor.

        Küresel çapta altyapı yatırımlarının devam etmesi baz metalleri olumlu etkilerken özellikle bakır talebi öne çıkıyor. ABD'ye devam eden yoğun metal akışı ise diğer bölgelerde arz sıkışması endişesini artırdı.

        Elektrikli araç yatırımlarının artması ve küresel elektrik şebekelerinin yenilenmesi, bakır talebinin gücünü korumasını sağlıyor.

        Çin ekonomisine ilişkin endişelere karşın ABD, Avrupa ve Hindistan kaynaklı talebin devam etmesi bekleniyor. Bakır, savunma sanayisinde de kullanılıyor.

        Bakırın libresi, yeni yılda da uluslararası piyasalarda arz endişeriyle 6,06 dolara kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti.

        MADENCİ GREVİ ARZ ENDİŞELERİNİ ARTIRDI

        ABD'nin gümrük tarifelerini artırabileceğine dair endişeler bakır fiyatlarındaki yükselişi tetikliyor. Gümrük tarifeleri endişelerinden dolayı ABD'ye daha fazla bakır sevkiyatı olacağına dair endişeler de mevcut. Bu durum Asya ve Avrupa'da arza ilişkin sıkıntılara sebep oluyor. Şili'deki Mantoverde madeninde grevlerin başlaması bakırdaki arz endişelerinin artmasına neden olan başka bir faktör olarak öne çıktı.

        Öte yandan, güneş enerjisi sektöründe üretim yapan firmaların bakır gibi baz metaller kullanan panellerde büyük ölçekli üretime geçebileceğine yönelik tahminler de bakıra olan talebi ortaya koyuyor.

        Yıllarca süren yetersiz yatırım ve maden faaliyetlerindeki aksamalar bakır fiyatlarındaki yükselişe neden olurken mevcut yükselişe ABD'nin politikalarına ilişkin belirsizlik sebep oluyor.

