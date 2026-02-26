Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Bakırhan: Kolaylıkla gerçekleştirilebilir | Son dakika haberleri

        Bakırhan: Kolaylıkla gerçekleştirilebilir

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Demokratik toplum ve barış sürecini konuştuğumuz bu dönemde aslında kayyumda ısrar etmek doğru bir şey değil." dedi ardından ekledi: Bu barış sürecinde içerisinde olduğumuz ramazan ayında bunlar kolaylıkla gerçekleştirilebilir

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 19:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakırhan: Kolaylıkla gerçekleştirilebilir

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, yerel yönetimlerde uzun yıllara dayanan bir deneyime sahip olduklarını, demokratik, şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla önemli projeler hayata geçirdiklerini söyledi.

        Belediyelere yapılan görevlendirmelere değinen Bakırhan, şunları kaydetti:

        "Demokratik toplum ve barış sürecini konuştuğumuz bu dönemde aslında kayyumda ısrar etmek doğru bir şey değil. 13 belediyenin başkanlarının artık görevlerine dönmesi gerekiyor. Bu konuda bir yasal düzenlemeye de gerek yok. Bu barış sürecinde içerisinde olduğumuz ramazan ayında bunlar kolaylıkla gerçekleştirilebilir."

        REKLAM

        Belediyelerde hizmetlerin devam edeceğini dile getiren Bakırhan, "Daha iyi hizmetleri hep birlikte göreceğiz. Bu süreç aynı zamanda yerel yönetimlerin de önünün açılacağı bir süreç olacağı için daha rahat koşullarda daha güzel hizmetler üreteceğimizi umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Simba'nın Ukraynalı sahibi konuştu

        İstanbul'da, Afrika'ya özgü vahşi serval kedisin tutulduğu eve operasyon düzenlenmişti. Nesli tükenmekte olan kedi, hayvanat bahçesine teslim edilirken, Simba isimli kedinin Ukraynalı sahibi olan kadın Show Haber'e konuştu  

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son hafta 410 milyon dolarlık alım
        Son hafta 410 milyon dolarlık alım
        Mesut Özil'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Mesut Özil'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        "Önce sen vur sonra biz gerekçe bulalım"
        "Önce sen vur sonra biz gerekçe bulalım"
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        Data merkezi ve maden yatırımı yapacak
        Data merkezi ve maden yatırımı yapacak
        Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
        Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Tatlıses'e oğlu İdo'dan destek
        Tatlıses'e oğlu İdo'dan destek
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak