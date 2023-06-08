İstanbul'un Bakırköy ilçesi D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobil önünde giden kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yan yola savrularak devrildi. Bu sırada kamyonete ise bir motosiklet çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

KAMYONET HAFİF TİCARİ ARACA, MOTOSİKLET İSE KAMYONETE ÇARPTI

Çarpmanın etkisiyle yan yola savrulan kamyonet, önce aydınlatma direğine daha sonra da hafif ticari araca çarparak devrildi. Aynı yönde arkadan gelen bir motosiklet ise kamyonete çarptı.

DHA'nın haberine göre; kaza sonrası araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaparak çevre hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Devrilen kamyonet, motosiklet ve otomobil ise çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri kapattığı şeritleri araç trafiğine açtı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.