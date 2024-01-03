Bakırköy'de bir kişi silahla yaralandı
Bakırköy'de telefon bayisinde fatura öderken silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
Zuhuratbaba Mahallesi İncirli Caddesinde, fatura ödemek için bir telefon bayisine giden Selman Aya arkasından gelen F.A. silahla ateş etti.
Selman A. ayağından yaralandı, F.A. ise olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Selman A, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.
Polis silahlı saldırıyı gerçekleştiren F.Ayı yakaladı. F.Anın işlemleri sürüyor.
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