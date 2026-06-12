Bakırköy'de motosiklet kazası: 2 ölü

Hong Kong'ta diş hekimi olarak çalışan 57 yaşındaki Hong Konglu bir kadın, internet üzerinden tanıştığı ve kendisini Tayvan'da yaşayan iş insanı "Richard Dennis" olarak tanıtan kişiye evlenme hayaliyle 2 milyon 527 bin 268 dolar (117 milyon lira) para kaptırdı. Yıllarca sanal dünya üzerinden süren i... Daha Fazla Göster

Hong Kong'ta diş hekimi olarak çalışan 57 yaşındaki Hong Konglu bir kadın, internet üzerinden tanıştığı ve kendisini Tayvan'da yaşayan iş insanı "Richard Dennis" olarak tanıtan kişiye evlenme hayaliyle 2 milyon 527 bin 268 dolar (117 milyon lira) para kaptırdı. Yıllarca sanal dünya üzerinden süren ilişkinin ardından dolandırıldığını ve gönderilen para hesaplarının Türkiye'de olması üzerine kadın, İstanbul'da bir avukat aracılığıyla şikayette bulundu. Yapılan şikayet İstanbul Dolandırıcılık Büro Amirliği'nin ulaştı. Başlatılan soruşturma sonunda "Richard Dennis" olarak tanıdığı kişinin Esenyurt'ta yaşayan Nijeryalı 43 yaşındaki K.O. olduğu ortaya çıktı Daha Az Göster