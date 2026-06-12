Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bakırköy'de motosiklet kazası: 2 ölü | Son dakika haberleri

        Bakırköy'de motosiklet kazası: 2 ölü

        İstanbul Bakırköy'de elektrik direğine çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 02:01 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bakırköy'de motosiklet kazası: 2 ölü
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bakırköy'de Türkmenistan uyruklu Shanur Amanturdyyev (41) idaresindeki motosiklet, D-100 karayolu Topkapı istikametinde kontrolden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarpıp savruldu.

        2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Kazada, sürücü Amanturdyyev ile motosikletteki Türkmenistan uyruklu Babamyrat Annamyradov (39) ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen sürücü Amanturdyyev olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Annamyradov ise ambulansla götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nijeryalı erkek Hong Kong'lu kadını 117 milyon TL dolandırdı!

        Hong Kong'ta diş hekimi olarak çalışan 57 yaşındaki Hong Konglu bir kadın, internet üzerinden tanıştığı ve kendisini Tayvan'da yaşayan iş insanı "Richard Dennis" olarak tanıtan kişiye evlenme hayaliyle 2 milyon 527 bin 268 dolar (117 milyon lira) para kaptırdı. Yıllarca sanal dünya üzerinden süren i...
        #istanbul
        #Bakırköy
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dünya Kupası'nda ilk galibiyet Meksika'dan!
        Dünya Kupası'nda ilk galibiyet Meksika'dan!
        Trump: İran'a yönelik saldırıları iptal ettim
        Trump: İran'a yönelik saldırıları iptal ettim
        Dünya Kupası'nda görkemli açılış!
        Dünya Kupası'nda görkemli açılış!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama talebi
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama talebi
        Pentagon'da "tehlikeli madde alarmı"
        Pentagon'da "tehlikeli madde alarmı"
        Troya 221 eserler Kolezyum'da
        Troya 221 eserler Kolezyum'da
        Buruk'tan TFF'ye 'yabancı' tepkisi!
        Buruk'tan TFF'ye 'yabancı' tepkisi!
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Guirassy'nin menajerinden flaş açıklama!
        Guirassy'nin menajerinden flaş açıklama!
        Araç muayene istasyonda darp sonucu ölen polisle ilgili dava başladı!
        Araç muayene istasyonda darp sonucu ölen polisle ilgili dava başladı!
        Fenerbahçe'den Nathan Ake hamlesi!
        Fenerbahçe'den Nathan Ake hamlesi!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Mourinho resmen Real Madrid'de!
        Mourinho resmen Real Madrid'de!
        Tribünler artık zenginlerin
        Tribünler artık zenginlerin
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        "Kendimi affettim"
        "Kendimi affettim"
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!