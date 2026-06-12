Bakırköy'de motosiklet kazası: 2 ölü
İstanbul Bakırköy'de elektrik direğine çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti
Giriş: 12 Haziran 2026 - 02:01 Güncelleme:
Bakırköy'de Türkmenistan uyruklu Shanur Amanturdyyev (41) idaresindeki motosiklet, D-100 karayolu Topkapı istikametinde kontrolden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarpıp savruldu.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, sürücü Amanturdyyev ile motosikletteki Türkmenistan uyruklu Babamyrat Annamyradov (39) ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen sürücü Amanturdyyev olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Annamyradov ise ambulansla götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.
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