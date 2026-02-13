Canlı
        Fotoğraf 'Baktığı Yerde Başka Bir Dünya' sergisi açıldı

        'Baktığı Yerde Başka Bir Dünya' sergisi açıldı

        Feruz Ertürer'in 75 yılı aşan fotoğraf serüveninden bir seçki sunan "Baktığı Yerde Başka Bir Dünya" sergisi 16 Ağustos'a kadar pazartesi hariç her gün 10.00–19.00 saatleri arasında Bulgur Palas'ta ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşacak

        Giriş: 13.02.2026 - 13:29 Güncelleme: 13.02.2026 - 13:29
        'Baktığı Yerde Başka Bir Dünya' sergisi açıldı
        İBB'nin restorasyon ve yeniden işlevlendirme çalışmaları ile İstanbul’a kazandırdığı, şehrin yedinci tepesinde bir asrı aşkın süredir kente tanıklık eden Bulgur Palas, yeni bir fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor. İBB Kültür ve İBB Miras tarafından düzenlenen “Baktığı Yerde Başka Bir Dünya” sergisi Feruz Ertürer’in 75 yılı aşkın fotoğraf yolculuğundan derlenen kapsamlı bir seçkiyi Murat Gür küratörlüğünde sanatseverlerle buluşturuyor.

        Ertürer’in 1950’lerde Adapazarı’nda fotoğrafçı bir ailenin içinde başlayan serüveni, hem sanatçının kişisel tarihini hem Türkiye’nin sosyal ve kültürel atmosferine dair önemli izleri bir araya getiriyor. Panayırlardan meydanlara, sokak satıcılarından çocuk oyunlarına, İstanbul’un ışığına ve kent yaşamının ritmine uzanan bu geniş görsel dünya, Ertürer’in sakin, dikkatli ve sabırlı gözlem gücünü ortaya koyuyor. Feruz Ertürer’in 90 yaşında hâlâ fotoğrafla kurduğu ilişkiyi sürdüren duru ve tutkulu bakışı, “Baktığı Yerde Başka Bir Dünya”sergisini yalnızca bir retrospektif olmaktan çıkarıp bir yaşamın ışıkla kurduğu bağın şiirsel bir temsiline dönüştürüyor.

        İki kata yayılan bütünlüklü bir anlatı sunan serginin ilk katı, sanatçının fotoğrafçı kimliğini oluşturan köklere odaklanıyor. Aile arşivlerinden kişisel belgelere, orijinal negatiflerinden karanlık oda ekipmanlarına kadar pek çok unsurla Ertürer’in üretim pratiğini görünür kılan alanda Coşkun Aral, İzzet Keribar ve İbrahim Zaman gibi usta fotoğrafçıların, sanatçı üzerine kaleme aldığı yazılar ile Ertürer’i konu alan kısa belgesel de yer alıyor. İkinci katta ise farklı ebatlarda, orta format Lubitel ile çekilmiş 70 fotoğraf sergileniyor. Yaklaşık 500 kare arasından seçilen ve yüksek çözünürlüklü taramalarla titizlikle temizlenerek hazırlanan eserler, Adapazarı, İstanbul, çocuklar ve soyutlamalar gibi tematik bölümlere ayrılıyor.

        “Baktığı Yerde Başka Bir Dünya” sergisi,16 Ağustos 2026 tarihlerinde pazartesi hariç her gün 10.00–19.00 saatleri arasında Bulgur Palas’ta ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

