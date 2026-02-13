'Baktığı Yerde Başka Bir Dünya' sergisi açıldı

İBB'nin restorasyon ve yeniden işlevlendirme çalışmaları ile İstanbul’a kazandırdığı, şehrin yedinci tepesinde bir asrı aşkın süredir kente tanıklık eden Bulgur Palas, yeni bir fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor. İBB Kültür ve İBB Miras tarafından düzenlenen “Baktığı Yerde Başka Bir Dünya” sergisi Feruz Ertürer’in 75 yılı aşkın fotoğraf yolculuğundan derlenen kapsamlı bir seçkiyi Murat Gür küratörlüğünde sanatseverlerle buluşturuyor.

Ertürer’in 1950’lerde Adapazarı’nda fotoğrafçı bir ailenin içinde başlayan serüveni, hem sanatçının kişisel tarihini hem Türkiye’nin sosyal ve kültürel atmosferine dair önemli izleri bir araya getiriyor. Panayırlardan meydanlara, sokak satıcılarından çocuk oyunlarına, İstanbul’un ışığına ve kent yaşamının ritmine uzanan bu geniş görsel dünya, Ertürer’in sakin, dikkatli ve sabırlı gözlem gücünü ortaya koyuyor. Feruz Ertürer’in 90 yaşında hâlâ fotoğrafla kurduğu ilişkiyi sürdüren duru ve tutkulu bakışı, “Baktığı Yerde Başka Bir Dünya”sergisini yalnızca bir retrospektif olmaktan çıkarıp bir yaşamın ışıkla kurduğu bağın şiirsel bir temsiline dönüştürüyor.