'Baktığın Toprak' filmleri Pera Müzesi'nde

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Film ve Video Programları (Pera Film), Bağımsız kültür inisiyatifi Görültü’nün düzenlediği, toprağa ve dünyaya bakma biçimlerini yeniden düşünmeye davet eden yeni programı “Baktığın Toprak”a ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Fransız Kültür Merkezi’nin desteğiyle hazırlanan ve 2-3 Mayıs’ta düzenlenecek program, sinemayı yalnızca izlenen bir alan olarak değil; düşünme ve tartışma zemini olarak ele alıyor. Katılımın ücretsiz olacağı program kapsamında gösterilecek filmler ve gösterimlerin ardından gerçekleşecek forum, toprağı yalnızca üzerinde yaşadığımız bir zemin olarak değil; emek, hafıza ve yaşamla kurulan bir ilişki olarak ele alıyor.

REKLAM

Türkiye’de ilk kez gösterilecek olan, güncel sanat ve sinema alanında çalışan Ben Russell ve Guillaume Cailleau imzalı “Doğrudan Eylem”, Fransa’nın ünlü ekolojik hareketi Alan Savunması’nı (ZAD) merkeze alıyor. 2024 yapımı film, kalabalık protestoların ötesine geçerek, bu mücadelenin gündelik hayat içinde nasıl sürdüğünü gösteriyor.

Etna Özbek’in “Nosema” adlı belgeseli, Türkiye’deki son Asuri Keldani köylerinden Meer’de geçiyor. Boşaltılan köylerde yaşamın zorluğunu belgeleyen 2021 yapımı film, Hürmüz ve Şimuni Diril çiftinin yaşamına odaklanıyor. Şırnak’taki köyde yakılan evlerini yeniden inşa ederek doğayla iç içe kurdukları hayatı sürdürmeye çalışan çiftin hikâyesi, toprağın sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda bir geçmiş ve kimlik taşıyıcısı olduğunu gösteriyor.

REKLAM

ABD’li sanatçı ve yönetmen Deborah Stratman’ın “Son Şeyler” adlı 2023 yapımı filmi ise dünya ve toprakla ilişkiye bakarken insanlığı denklemden çıkaran bir anlatı kuruyor. Taşlar, mineraller ve evren üzerinden ilerleyen anlatı, dünyayı insanın dışında da düşünmeye çağırarak doğaya ve varoluşa daha geniş bir perspektiften bakmayı öneriyor.

İzleyicileri toprağa ve dünyaya “bakma”nın, “bakım”ın farklı anlamları üzerine düşünmeye davet eden program kapsamında, gösterimlerin ardından düzenlenecek “Baktığın Toprak Forumu”nda, filmlerde ele alınan konular, Türkiye’deki ekolojik mücadele ve gıda topluluklarının çalışmalarından yola çıkarak akademisyen, sanatçı ve sinemacı Sevgi Ortaç’ın danışmanlığında şekillenen sorularla tartışılacak. Ekolojik mücadeleler, gönüllülük, dayanışma ve bakım emeği gibi başlıklar, katılımcıların da katkısıyla ele alınacak. Böylece program, izleyiciyi pasif bir konumdan çıkararak tartışmanın bir parçası haline getirecek.