        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Baktığın Toprak' filmleri Pera Müzesi'nde

        'Baktığın Toprak' filmleri Pera Müzesi'nde

        Pera Film'in 2–3 Mayıs'ta ücretsiz olarak düzenleyeceği "Baktığın Toprak" programı, izleyiciyi doğayla kurulan ilişkiyi emek, hafıza ve birlikte yaşam üzerinden yeniden düşünmeye davet ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 12:44 Güncelleme:
        'Baktığın Toprak' filmleri Pera Müzesi'nde

        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Film ve Video Programları (Pera Film), Bağımsız kültür inisiyatifi Görültü’nün düzenlediği, toprağa ve dünyaya bakma biçimlerini yeniden düşünmeye davet eden yeni programı “Baktığın Toprak”a ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Fransız Kültür Merkezi’nin desteğiyle hazırlanan ve 2-3 Mayıs’ta düzenlenecek program, sinemayı yalnızca izlenen bir alan olarak değil; düşünme ve tartışma zemini olarak ele alıyor. Katılımın ücretsiz olacağı program kapsamında gösterilecek filmler ve gösterimlerin ardından gerçekleşecek forum, toprağı yalnızca üzerinde yaşadığımız bir zemin olarak değil; emek, hafıza ve yaşamla kurulan bir ilişki olarak ele alıyor.

        Türkiye’de ilk kez gösterilecek olan, güncel sanat ve sinema alanında çalışan Ben Russell ve Guillaume Cailleau imzalı “Doğrudan Eylem”, Fransa’nın ünlü ekolojik hareketi Alan Savunması’nı (ZAD) merkeze alıyor. 2024 yapımı film, kalabalık protestoların ötesine geçerek, bu mücadelenin gündelik hayat içinde nasıl sürdüğünü gösteriyor.

        Etna Özbek’in “Nosema” adlı belgeseli, Türkiye’deki son Asuri Keldani köylerinden Meer’de geçiyor. Boşaltılan köylerde yaşamın zorluğunu belgeleyen 2021 yapımı film, Hürmüz ve Şimuni Diril çiftinin yaşamına odaklanıyor. Şırnak’taki köyde yakılan evlerini yeniden inşa ederek doğayla iç içe kurdukları hayatı sürdürmeye çalışan çiftin hikâyesi, toprağın sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda bir geçmiş ve kimlik taşıyıcısı olduğunu gösteriyor.

        ABD’li sanatçı ve yönetmen Deborah Stratman’ın “Son Şeyler” adlı 2023 yapımı filmi ise dünya ve toprakla ilişkiye bakarken insanlığı denklemden çıkaran bir anlatı kuruyor. Taşlar, mineraller ve evren üzerinden ilerleyen anlatı, dünyayı insanın dışında da düşünmeye çağırarak doğaya ve varoluşa daha geniş bir perspektiften bakmayı öneriyor.

        İzleyicileri toprağa ve dünyaya “bakma”nın, “bakım”ın farklı anlamları üzerine düşünmeye davet eden program kapsamında, gösterimlerin ardından düzenlenecek “Baktığın Toprak Forumu”nda, filmlerde ele alınan konular, Türkiye’deki ekolojik mücadele ve gıda topluluklarının çalışmalarından yola çıkarak akademisyen, sanatçı ve sinemacı Sevgi Ortaç’ın danışmanlığında şekillenen sorularla tartışılacak. Ekolojik mücadeleler, gönüllülük, dayanışma ve bakım emeği gibi başlıklar, katılımcıların da katkısıyla ele alınacak. Böylece program, izleyiciyi pasif bir konumdan çıkararak tartışmanın bir parçası haline getirecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        DİSK'ten Taksim Meydanı'nda basın açıklaması

        (DHA) DİSK üyeleri, Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra basın açıklaması yaptı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        NYT: Epstein'in intihar notu saklandı
        NYT: Epstein'in intihar notu saklandı
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        Psikolog cinayetinde flaş gelişme... "Saldırı ani değil planlı"
        Psikolog cinayetinde flaş gelişme... "Saldırı ani değil planlı"
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        "Fas prensi değilim"
        "Fas prensi değilim"
        Filistinli başkan, İsrailli başkanla tokalaşmayı reddetti!
        Filistinli başkan, İsrailli başkanla tokalaşmayı reddetti!
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Altın için komşusunu öldürmüştü... "Su içme bahanesiyle kapıyı çaldım!"
        Altın için komşusunu öldürmüştü... "Su içme bahanesiyle kapıyı çaldım!"
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        'Evlat edinme' açıklaması
        'Evlat edinme' açıklaması
        Trump'a saldırı girişiminde yeni görüntü
        Trump'a saldırı girişiminde yeni görüntü
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
        Beşiktaş Avrupa aşkına!