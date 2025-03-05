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        Haberler Dünya Bakü'de petrol rafinerisinde yangın çıktı | Dış Haberler

        Bakü'de petrol rafinerisinde yangın çıktı

        Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan petrol rafinerisinde yangın çıktı. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarına başladığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 10:49 Güncelleme: 05.03.2025 - 10:49
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        Bakü'de petrol rafinerisinde yangın çıktı
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        Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir petrol rafinerisinde yerel saatle 10.00 sıralarında yangın çıktı. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiği ve yangın söndürme çalışmalarına başladığı bildirildi.

        #video#875350 #

        Açıklamada yangınla mücadele çalışmalarının sürdüğü aktarılırken, itfaiye ekiplerinin yanı sıra bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibinin de gönderildiği belirtildi.

        Olağanüstü Haller Bakanı Korgeneral Kemaleddin Haydarov ve Bakü Valisi Eldar Azizov da bölgede incelemelerde bulundu.

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