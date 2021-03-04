Daha önce gri ve sade görüntülü binalarının rengarenk görüntülere bürünmesinin herkesin gönlünü okşadığını belirten Hüseyinova, "Başka mahallelerden de bizim mahalleyi görmeye gelenler oluyor. Burada fotoğraf çektiriyorlar. Bu projeyi gerçekleştirenlere teşekkür ediyorum. Seyahati çok seviyorum. Yurt dışında benzer manzaralarla çok karşılaşıyordum. Artık aynı manzaralar bizim mahallede de var" dedi.