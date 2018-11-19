Bal kabağı akciğer kanseri riskini azaltıyor

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, bal kabağının akciğer kanseri riskini azalttığını söyledi. Bal kabağının yüzde 90 dan sudan oluştuğunu belirten Uzman Diyetisyen Yıldırım, “Lif içeriği yüksek ve kalorisi düşüktür. 1 bardak haşlanmış, süzülmüş, pişmiş, tuzsuz kabak 49 kaloridir. 2 gram protein, 12 gram karbonhidrat ve 3 gram diyet lifi içerir. İyi bir C vitamini kaynağıdır. Hastalıklara karşı savaşan bütün besin öğelerini (potasyum, pantotenik asit, magnezyum, C ve E vitamini, demir, çinko, selenyum, kalsiyum, niasin ve folat ) içerir” dedi.
KANSERE YAKALANMA RİSKİNİ AZALTIYOR
Bal kabağının parlak turuncu renginin onun önemli bir antioksidan olan beta karotenden zengin olduğunu gösterdiğini kaydeden Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, “Beta karoten bitki karotenoidlerinden biridir ve vücutta A vitaminine dönüşür. A vitaminine dönüşümüyle beta karoten sağlık için önemli fonksiyonları gerçekleştirir.
Mevcut çalışmalar beta karoten içeren zengin bir diyetin bazı kanser türlerine (akciğer, kolon, mesane, serviks, meme, cilt) yakalanma riskini azaltabildiği ve kalp hastalığına karşı koruma sağladığını göstermiştir. Beta karoten diğer hastalıkların yanı sıra katarakt ve yaşlanmanın getirdiği dejeneratif (dokuların normal yapılarının bozulup, fonksiyonlarını yapamayacak hale gelmesi ) etkilerin oluşum riskini azaltmaktadır. Diğer beta karoten kaynakları: Havuç, kabak, brokoli, tatlı patates, kayısı ve yeşil yapraklı sebzelerdir. A vitamininden zengin besinleri günde 1-2 porsiyon tüketmek yeterlidir . Aşırı tüketimi derinin renginin sarı/turuncuya dönmesine neden olur" şeklinde konuştu.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.