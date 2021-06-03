Körfez'e atık bırakan gemiye büyük ceza!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´nin İzmit Körfezi'ni temiz tutmak amacıyla deniz uçağıyla havadan yaptığı denetim sırasında, denizi kirleten gemi tespit edildi.
DENİZİ KİRLETTİĞİ HAVADAN TESPİT EDİLDİ
DHA'da yer alan habere göre deniz uçağı pilotları, Demiryeri mevkiinde demirli, Türk bandıralı `Mega D´ isimli kuru yük gemisinin denizi kirlettiğini, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı´na iletti.
BALAST DÖKTÜĞÜ BELİRLENDİ
Tekneyle geminin yanına giden ekipler, balast döküldüğünü belirledi.
(Balast suyu, geminin balast tanklarına, yüksüz ya da dengesiz yüklü durumda dengeli seyir içim alınan deniz suyudur.)
1.3 MİLYON TL'LİK CEZA
Gemiden numuneler alınırken, ekipler de gemiye yönelik 1 milyon 301 bin lira ceza uyguladı.
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