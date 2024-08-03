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        Haberler Gündem İstanbul Balat’ta 2 katlı ahşap binada balkon çöktü | Son dakika haberleri

        Balat’ta 2 katlı ahşap binada balkon çöktü

        Fatih'in tarihi semtlerinden olan Balat'ta 2 katlı ahşap binanın 1'inci kat balkonu çöktü. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, binanın bulunduğu sokak yaya trafiğine kapatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 17:13 Güncelleme: 03.08.2024 - 17:13
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        Ahşap binanın balkonu çöktü
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        Balat Atgeçmez Sokak'ta saat 11.15 sıralarında 2 katlı ahşap bir binanın balkonu bilinmeyen nedenle çöktü. Binadan parçaların düştüğünü görenler belediye ekiplerine haber verdi.

        YAYA GEÇİTİNE KAPATILDI

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, binanın olduğu bölgeye şerit çekerek sokağı yaya geçişine kapadı.

        BİNADA İNCELEME YAPILACAK

        Çökmenin meydana geldiği bina ve bitişiğindeki binada kimsenin oturmadığı öğrenildi. Binada inceleme yapılacak.

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        #Fatih
        #balat
        #haberler
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