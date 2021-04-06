Balgam ve tükürük yutmak orucu bozar mı? Oruçla ilgili sorulan sorular, Ramazan Ayı'nın yaklaşmasıyla birlikte en çok sorulanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bu sorulardan biri de "Balgam ve tükürük yutmak orucu bozar mı?" sorusu... Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

Balgam yutmak orucu bozar mı?

Bilindiği üzere orucu bozan etkenlerin temelinde vücuda dışarıdan alınan ve özellikle gıda ve beslenme amacı taşıyan herhangi bir şeyin orucu bozmasıdır. Balgam, vücut içerisinde salgılanan doğal bir salgı olmasından dolayı Hanefi mezhebine göre balgam yutmak orucun bozulmasına sebep değildir yani balgam yutmak orucu bozmaz. Ancak bu salgı içeriden atılan iltihap karışımlı ve pis olarak kabul edildiğinden ve sağlık açısından yutulmasının zararlı olmasından dolayı, balgamın dışarı atılmasının daha iyi olacağı savunulmaktadır. Şafii mezhebinde ise bu durum daha farklı yorumlanmaktadır. Eğer balgam, boğazda "h" harfinin çıktığı yeri yani yutağın başını aşıp ağıza kadar gelmişse ve isteğe bağlı olarak yutulduysa bu durumda orucun bozulduğu kabul edilmektedir. Fakat balgam farkına varmadan gayri ihtiyari olarak yutulmuşsa o halde oruç bozulmamaktadır.