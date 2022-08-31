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Haberler Yaşam Kendisi 200, başındaki taşın kilosu 1000 lira! Bakın neye inanılıyor...
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Balığın başındaki 'şifalı' olduğuna inanılan taşın kilosu, 1000 lira

Halk arasında böbrek taşını düşürdüğüne inanılan, karakulak balığının başındaki otolit taşının kilosu, tezgahlarda 1000 liradan satılıyor

Kendisi 200, başındaki taşın kilosu 1000 lira! Bakın neye inanılıyor...
Kendisi 200, başındaki taşın kilosu 1000 lira! Bakın neye inanılıyor...
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DHA

Tezgahları çeşitlendiren balıklardan karakulak, granyöz ve eşkina, lezzetinin yanı sıra başında şifalı olduğuna inanılan taşı nedeniyle yoğun ilgi görüyor.

BALIĞIN KİLOSU 200 LİRA

DHA'nın haberine göre kilosu 200 liraya satılan karakulak, lezzeti, iri kılçıklı olması ve başındaki taşın böbrek sancısına iyi geldiği düşüncesiyle en çok satılan türler arasında yer alıyor.

TAŞIN KİLOSU 1000 LİRA

Eşkina, granyöz ve karakulak balığının baş bölümünde yer alan 2 otolit taşının kilosu ise 1000 liradan satışa sunuluyor.

MERMER GÖRÜNÜMÜNDE!

'Balık taşı' olarak bilinen, mermer görünümündeki otolit taşı, alışveriş sitelerinde satılırken, aktarda ise tanesi 10 liradan alıcı buluyor.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, kemikli balıkların tamamında otolit olduğunu belirtti.

"BU KONUDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA YOK"

Balık familyaları içinde eşkina ailesi türündeki otolit taşının büyüklüğünden bahseden Prof. Dr. Gökoğlu, "Geçmişten bu yana bilinen eşkina balıklarının otolitini çıkarıp, kurutup, havanda dövdükten sonra toz haline getirilip, limon sıkılarak tüketilmesinin böbrek taşına iyi geldiği bilinir. Bu konuda bilimsel araştırma yok.

Beyaz renkli, tırnak büyüklüğünde balığın kemik yapısında bulunan taş, kalsiyum karbonattan oluşuyor. Böbrek taşını düşürdüğüne dair çok fazla söylem var. Böbrek taşını düşürmede kullanılan otolit, eşkina balığı otolitidir. Aynı familyadan olduğu için karakulak ve granyözün taşının çıkarılıp satılıp kullanıldığını görüyoruz" diye konuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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