Balık avlamak için denize dalan emekli astsubay hayatını kaybetti

Erdek'e bağlı Doğanlar Mahallesi açıklarında zıpkınla balık avlamak için dalış yapan emekli astsubay Yalçın Karakaya'dan (59) bir süre haber alamayan yakınları, durumu polise ve jandarmaya bildirdi. Bölgeye hareket eden ekipler, Karakaya'yı bulmak için denizde çalışma başlattı.

AA'nın haberine göre; bir süre sonra Doğanlar Mahallesi açıklarında hareketsiz bulunan Karakaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Denizden çıkartılan Karakaya'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.