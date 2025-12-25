Habertürk
        Haberler Gündem Balık avlamak için denize dalan emekli astsubay hayatını kaybetti

        Balık avlamak için denize dalan emekli astsubay hayatını kaybetti

        Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında zıpkınla balık avlamak için dalış yapan emekli astsubay Yalçın Karakaya yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 03:51 Güncelleme: 25.12.2025 - 03:54
        Denize dalış yapan emekli astsubay hayatını kaybetti
        Erdek'e bağlı Doğanlar Mahallesi açıklarında zıpkınla balık avlamak için dalış yapan emekli astsubay Yalçın Karakaya'dan (59) bir süre haber alamayan yakınları, durumu polise ve jandarmaya bildirdi. Bölgeye hareket eden ekipler, Karakaya'yı bulmak için denizde çalışma başlattı.

        AA'nın haberine göre; bir süre sonra Doğanlar Mahallesi açıklarında hareketsiz bulunan Karakaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Denizden çıkartılan Karakaya'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

        Başakşehir'de kaldırımda yürüyen yayalara otomobil çarptı

        Başakşehir'de kaldırımda yürüyen vatandaşlara seyir halindeki bir otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. (IHA)

        #Balıkesir
        #haberler
        #erdek
