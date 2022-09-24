Balık Pilaki Yapılışı

Balıkları temizledikten bir güveç içerisine yerleştirin. Üzerine halka şeklinde doğradığınız soğanları ve domatesleri de ekleyin. Sarımsakları ikiye bölün ve güveç kabına dökün, ince kıyılmış maydanozları da ekledikten sonra baharatları da üzerine serpip karıştırın.

Son olarak üzerine zeytinyağı ve sirkeyi ekleyip ocakta bir taşım kaynatın. Ateşi kısıp 30 dakika daha pişirin. İsterseniz fırında pişirme yapabilirsiniz.