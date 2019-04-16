Sektör temsilcileri, 1 Eylül 2018'de başlayan ve dün sona eren balık avı sezonununa ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Artık ağların toplanmaya başlandığını dile getiren Uçan, teknelerin orkinos avcılığı için başvurduğunu, 130 tekneden kurayla belirlenecek 60'ının KKTC ve Libya açıklarında orkinos tutacağını söyledi.

Dün sona eren balık avı sezonunun istedikleri gibi geçtiğini dile getiren Uçan, "Özellikle eylül-ocak arasında çok çok iyiydi. Sezon genelini yüzde 80 verimlilikle geçirdik. Düne kadar hamsi, istavrit tuttuk, getirdik ve yedirdik. Hamsi, palamut, istavrit ve çinekop istediğimiz gibi oldu." diye konuştu.

Uçan, bu sezon Karadeniz'de hamsinin istenilen düzeyde yeterince çıktığını belirterek, "Ancak Marmara'da o kadar bol hamsi oldu ki; neredeyse tarihte ilk defa Marmara'dan Karadeniz'deki yem ve un fabrikalarına hamsi gönderdik. Hamsiler iri olmadığı için tezgahlarda yeterince yerini almadı, ekonomik değeri yüksek değildi." ifadelerini kullandı.

Bu sezon istavrit avındaki bereketten çok memnun kaldıklarını dile getiren Uçan, istavritin seneye de bol olmasını beklediklerini bildirdi.

Uçan, "Önümüzdeki sezon için de ümitliyiz. Şimdiden bir şey dememiz çok zor ancak balık avı yapan üreticimizden, balığı tezgahına koyan pazarcıya kadar halkımızın uygun fiyatlı balık yemesi için gelecek sezonu dört gözle bekliyoruz." dedi.

"PALAMUT VE HAMSİ BALIKÇILARI KURTARDI"

İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği (İSTBİRLİK) Başkanı Erdoğan Kartal ise sezonun genel anlamda önceki seneden daha iyi geçmediğini belirterek, dün sona eren av sezonundan özellikle kıyı balıkçılarının çok memnun kalmadığını söyledi.

Bu sezon palamut ve hamsinin iyi çıktığını dile getiren Kartal, "Palamut ve hamsi olmasa millet ne yiyecekti bilmiyorum. Balıkçıları palamut ve hamsi kurtardı. Ancak hamsi istenilen boyutlarda çıkmadı. Onun dışında istavrit de iyiydi." dedi.

Kartal, geleceğe umutla bakacakları bir sezon geçirmediklerini kaydederek, "Şu anda denizlerimizde yapılan balıkçılık geleceğe dair umut vermiyor. Tamam bizim iş değişken ve eylülle birlikte harika bir av sezonu geçirebiliriz ancak 10 çeşit balık tutabilecekken sadece 2-3 türde verim almamız durumun çok da iyi olmadığını gösteriyor." yorumunu yaptı.

Bu sezon hamsinin fiyatının istenilen düzeyde olduğunu aktaran Kartal, "Hamsi dışındaki balıklar geçen sezona göre ortalama yüzde 50 yukarılardaydı. Hatta yüzde 100 yüksek olanlar vardı. Çinekopun fiyatının 40 liradan, mezgitin 25 liradan aşağı düştüğünü hiç görmedim." ifadelerini kullandı.

"UZUN YILLAR SONRA İLK KEZ NİSANA KADAR İSTAVRİT TUTTUK"

Eski İSKOMDER Başkanı ve balık sanayicisi İrfan Mazlum da, sağlıklı bir sezon olduğunu, istenilen verimi yüzde 100 olmasa da aldıklarını söyledi.

Hemen hemen her kalemden verim aldıklarını ancak hepsinde bereketli av olmadığını dile getiren Mazlum, "Son 10 yılda ilk defa 15 Nisan'a kadar özellikle İstavrit kesilmedi. Geçtiğimiz 10 yılda ikinci ayda istavrit biterdi. İstavrit haricinde tekir ve çinekop da nisan ayına kadar sürdü. Ege balıkları da zaten son bir aydır gündem konusu." dedi.

Bu sezonun en verimli balığının hamsi, istavrit ve palamut olduğunu aktaran Mazlum, "Karadeniz'de hamsi çok değildi. O yüzden insanlar Marmara'daki ince hamsiye yöneldi. Bu hamsiler de tüketicilerin hepsinin ilgisini çekmediği için Karadeniz'deki yem ve un fabrikalarına gitti." diye konuştu.