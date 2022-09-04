Balıkçılara faiz indirimli kredi 0:00 / 0:00

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Tarım ve Orman Bakanlığı, balıkçıların işletme giderlerinin finansmanı amacıyla faiz indirimli tarım kredisi kullanabileceklerini açıkladı.

— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) September 3, 2022

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye karasuları içerisinde, bakanlığımız tarafından onaylanmış ruhsata tabi olarak balık avcılığı yapan balıkçılarımız Ziraat Bankası aracılığıyla 'Balıkçılık Destek Kredisi'nden yararlanabilecekler. Diğer taraftan, daha önce faiz indirimli tarım kredisi kullanmamış olan balıkçılarımız, işletme giderlerinin finansmanı amacıyla 15 milyon TL'ye kadar, yüzde 50- 80 arasında değişen oranlarda faiz indirimli tarım kredisi de kullanabilecek. Daha önce faiz indirimli tarım kredisi kullanmış olan üreticilerin ödeme güçlerini aşmamak kaydıyla ilave olarak bu krediden yararlanmaları da mümkündür" denildi.