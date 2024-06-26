Balıkesir, Çanakkale ve Denizli'de orman yangını

İhbar üzerine her iki yangın bölgesine ekipler sevk edildi. Havadan ve karadan başlatılan müdahale ile Biga'daki yangın kontrol altına alınırken, Behram'daki yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Behram köyü muhtarı Numan Türkay, AA muhabirine, makilik alanda çıkan yangının evler için bir risk oluşturmadığını, rüzgarın da etkisiyle alevlerin sahildeki Antik Liman ve antik kentin Agora bölümüne doğru ilerlediğini söyledi.