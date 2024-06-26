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        Haberler Gündem Güncel Balıkesir, Çanakkale ve Denizli'de orman yangını | Son dakika haberleri

        Balıkesir, Çanakkale ve Denizli'de orman yangını

        Balıkesir'in Altıeylül, Denizli'nin Buldan ve Çanakkale'nin Ayvacık ile Biga ilçelerinde orman yangını çıktı. Biga'daki yangın kontrol altına alınırken diğer bölgelerdeki yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 16:28 Güncelleme: 26.06.2024 - 17:42
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        Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Tayyipler Mahallesi'nde bulunan tarım arazisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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        Rüzgarın da etkisiyle alevler ormanlık alana sıçradı.

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        Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

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        Ekipler, yangını kontol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.

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        DENİZLİ

        Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Helvacılar Mahallesi Tekke mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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        İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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        Yangına müdahale çalışmalarına itfaiye ve jandarma ekipleri de destek veriyor.

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        Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

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        ÇANAKKALE

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos Antik Kenti'nin yer aldığı Behram köyündeki makilik alan ile Biga ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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        İhbar üzerine her iki yangın bölgesine ekipler sevk edildi. Havadan ve karadan başlatılan müdahale ile Biga'daki yangın kontrol altına alınırken, Behram'daki yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

        Behram köyü muhtarı Numan Türkay, AA muhabirine, makilik alanda çıkan yangının evler için bir risk oluşturmadığını, rüzgarın da etkisiyle alevlerin sahildeki Antik Liman ve antik kentin Agora bölümüne doğru ilerlediğini söyledi.

        #orman yangını
        #Balıkesir
        #Denizli
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