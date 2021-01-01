Trump'tan çalışma ve göçmen vizeli kişilere kötü haber

AA

Alınan bilgiye göre, Asayiş, Kaçakçılık ve Organize, Terör, Narkotik ve Yunus ekiplerince yeni yılın ilk saatlerinde çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 40 ekibin katıldığı çalışmalarda, kentin önemli noktalarında oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan araçlar denetlendi, sürücülerin izinleri kontrol edildi.

AA'nın haberine göre; Gündoğan, Gümüşçeşme, Sakarya ve Dinkçiler mahallelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı asayiş operasyonlarında ise 7 kurusıkı, 2 ruhsatsız tabanca, 2 uzun namlulu tüfek, 1 satır, 3 bıçak, 5 kuru sıkı fişeği, 11 tabanca fişeği, 1 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Ekiplerin çalışmaları sabah saatlerine kadar devam etti.