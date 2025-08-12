Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Balıkesir'de 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 879 artçı sarsıntı kaydedildi - Güncel haberler

        Balıkesir'de 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 879 artçı sarsıntı kaydedildi

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 879 artçı sarsıntı meydana geldiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2025 - 18:22 Güncelleme: 12.08.2025 - 18:22
        Balıkesir'de 879 artçı sarsıntı kaydedildi
        AFAD'dan yapılan açıklamada 10 Ağustos 19.53'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 879 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

        Kayıtlara göre 17 sarsıntı 4 ila 5, 120 sarsıntı ise 3 ila 4 büyüklük aralığında gerçekleşti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

