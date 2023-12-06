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        Haberler Gündem 3. Sayfa Balıkesir'de asker eğlencesinde silahlı kavga: 9 yaralı

        Balıkesir'de asker eğlencesinde silahlı kavga: 9 yaralı

        Balıkesir Dursunbey'de asker eğlencesi sırasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Tüfekle açılan ateş sonucu yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 00:44 Güncelleme: 06.12.2023 - 00:45
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        Balıkesir'de asker eğlencesinde silahlı kavga: 9 yaralı
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        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde asker eğlencesinde çıkan kavgada 9 kişi tüfekle yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Bozyokuş Mahallesi'nde sokakta yapılan asker eğlencesi sırasında M.Y.K. ile oğlu E.K. aralarında husumet bulunan ailenin bulunduğu noktaya doğru tüfekle ateş etti.

        Kavgada, eğlencedeki M.K, G.Ö, Y.Ö, A.K, Y.E, G.K, F.Ö, L.H. ve G.K. tüfeklerden çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

        AA'nın haberine göre; olay yerine gelen sağlık ekiplerince Dursunbey Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Polis ekipleri, olayın ardından kaçan E.K'yi gözaltına alırken babası M.Y.K'yi yakalama çalışmasını sürdürüyor.

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