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Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı
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AA

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.Ö, B.A, H.K, Ü.K, B.V. ve T.Ç'nin çevre illerden uyuşturucu temin ederek ilçede sattığı bilgisine ulaştı.

Adresleri tespit edilen 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 200 gram sentetik kannabinoid, 5 gram metamfetamin, bir adet uyuşturucu hap, iki tabanca, 23 mermi, 9 uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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