Balıkesir'de engelli kadını gasbeden zanlılar tutuklandı 0:00 / 0:00

AA

Bandırma ilçesinde evine girdikleri Münire Şengül'ü (68) darp edip 2 bileziğini alıp kaçan ve daha sonra Yalova'da polis ekiplerince yakalanan F.E. (19) ve A.T'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

AA'nın haberine göre; adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zanlı F.E. (19) ve A.T (20),iki gün önce Bandırma'da yaşayan Münire Şengül'ün (68) boğazına ip geçirerek bileğindeki 2 altın bileziği çalarak kaçmıştı. Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli'ye döndükleri tahmin edilen zanlıları Yalova'dan geçtikleri sırada yakalamış, Şengül'e ait olduğu tahmin edilen bilezikler de ele geçirilmişti.