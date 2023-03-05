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Balıkesir'de kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Balıkesir'de otomobil kamyona arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Balıkesir'de kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
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AA

Alınan bilgiye göre, Bekir Şevik (37) idaresindeki otomobil, Balikesir-Manisa kara yolunun Çanakçı mevkiinde kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen Y.A. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

Kazada, otomobildeki Hatice Taş (49) ve Hasibe Şevik (37) olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü ile aynı araçta bulunan Yiğit Selim Ceylan (46), M. Şevik (8), Sevgi Şahan (40), M. Şevik (2) ve E. Tenekeci (17) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Balıkesir'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Şevik ve Taş'ın cenazeleri Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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