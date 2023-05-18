Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Balıkesir'de kayıp yaşlı kadının cansız bedeni bulundu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, dünden beri aranan 78 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu

Balıkesir'de kayıp yaşlı kadının cansız bedeni bulundu
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

İlçeye bağlı kırsal Yüreğil Mahallesi'nde dün 22.30 sularında evinden çıkan ve geri dönmeyen Fadime Canbulut'un (78) yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Havanın yağışlı olması nedeniyle güçlükle gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarına AFAD, SAR ve Sındırgı Belediyesi ekipleri ile mahalleliler de destek verdi.

Dron ve arama kurtarma köpekleri de kullanılarak gerçekleştirilen çalışmaların sonucunda Canbulut'un cansız bedeni, evinin yakınlarındaki tarlada küçük sulama havuzunda bulundu.

Canbulut'un cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sındırgı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Babalar Günü ne zaman kutlanacak, hangi tarihe denk geliyor? 2023 Babalar Günü tarihi
GÜNDEM Babalar Günü ne zaman kutlanacak?
19 Mayıs ücretsiz konserleri: 19 Mayıs ücretsiz konserleri nerede ve saat kaçta hangi sanatçılar çıkacak?
GÜNDEM 19 Mayıs ücretsiz konserler listesi
Cuma namazı saat kaçta başlıyor, kılınacak? 19 Mayıs 2023 İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı saatleri
GÜNDEM İl il Cuma namazı saatleri
Diyarbakır'da içkili iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı, 5 gözaltı
GÜNDEM Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 5 ...
Gaziantep'te ele geçirilen yaklaşık 300 kilogram at eti imha edildi
GÜNDEM Ele geçirilen yaklaşık 300 kilogram at eti imha ...
2023 TUS kontenjanları: TUS taban puanları açıklandı mı ve kontenjan ne kadar oldu?
GÜNDEM 2023 TUS kontenjanları
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek
GÜNDEM "Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek"
Ankara'da bir kişi tartıştığı komşusunu tüfekle vurarak öldürdü
GÜNDEM Tartıştığı komşusunu tüfekle vurarak öldürdü
Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat, farz mı, hangi dua ve sureler okunur? İşte adım adım cuma namazı kılınışı
GÜNDEM Cuma namazı nasıl kılınır?
Adana'da 'buğday' hasadı başladı
GÜNDEM Adana'da 'buğday' hasadı başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.