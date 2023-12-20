Haberler Gündem Balıkesir'de korkutan deprem! 20 Aralık 2023 Çarşamba Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Balıkesir'de korkutan deprem! İşte 20 Aralık Kandilli ve AFAD son depremler listesi Son depremler listesi her gün AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanıyor. 20 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 07:21'de Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. İşte 20 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi... Habertürk Giriş: 20.12.2023 - 07:45 Güncelleme: 20.12.2023 - 19:02 facebook

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Son dakika deprem haberleri, aktif fay hattı üzerinde yer alan iller tarafından yakından takip ediliyor. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanıyor. AFAD tarafından açıklanan verilere göre 20 Aralık Çarşamba günü Balıkesir Altıeylül deprem oldu. İşte 20 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

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NACİ GÖRÜR'DEN DEPREM AÇIKLAMASI! “Marmara’da deprem olmak zorunda” diyen Prof. Dr. Görür, “Bu ülkenin bilim insanları olarak Marmara'da 14 sene bütün uluslararası gemilerle, Fransız, İtalyan ve 2 Türk gemisiyle yapılan bütün araştırmaların Türk tarafının başkanı olarak söylüyorum Marmara tehdit altında, Marmara'da deprem olmak zorunda. Ne kadar gecikirse daha ağır geliyor demektir. Daha fazla hallaç pamuğu gibi atacak demektir. Deprem olacak” ifadelerini kullandı.