Balıkesir'de motosikletin çarptığı yaşlı kadın öldü
Balıkesir Erdek'te yolun karşısına geçmeye çalışan 83 yaşındaki kadına motosiklet çarptı. Yaşlı kadın, kaza yerinde hayatını kaybetti
Balıkesir'in Erdek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
B.Ö. (24) idaresindeki motosiklet, Erdek-Bandırma kara yolu Düzler mevkisinde karşıya geçmekte olan Naciye D’ye (83) çarptı.
AA'nın haberine göre, ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, motosiklet sürücüsünü gözaltına aldı.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.