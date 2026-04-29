        Balıkesir'de operasyon! 158 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Balıkesir'de operasyon! 158 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenliğimiz ve polislerimiz tarafından düzenlenen ortak operasyonda 158 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 15:30 Güncelleme:
        158 kilo uyuşturucu ele geçirildi
        İçişleri Bakanlığı, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis ekiplerince yapılan operasyonda 158 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, deniz yoluyla uyuşturucu madde kaçakçılığının bilgisinin alınması üzerine çalışma başlatıldı.

        Bunun üzerine, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı insansız hava aracı (İHA) ve Sahil Güvenlik botlarıyla tespit edilen bir tekneye operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 158 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sel sonrası kaybolan Mehmet'in cansız bedeni bulundu

        Gaziantep'te, önceki gün etkili olan ve sele neden olan sağanak sonrası kaybolan Mehmet Oğlakçı'nın (34), dere kenarında cansız bedeni bulundu. (DHA)

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması iddiası!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması iddiası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Instagram ve Facebook'a kural ihlali suçlaması
        Instagram ve Facebook'a kural ihlali suçlaması
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Hurda topluyordu... Tam 128 parça... Çöplükten hazine çıktı!
        Hurda topluyordu... Tam 128 parça... Çöplükten hazine çıktı!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        300 parçaya ayrılmış! Caminin duvar boşluğunda bulundu
        300 parçaya ayrılmış! Caminin duvar boşluğunda bulundu
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        "Kendime araba aldım"
        "Kendime araba aldım"