Balıkesir'de otomobildeki cips paketlerinde uyuşturucu ele geçirildi
Balıkesir'de polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde cips paketlerine gizlenmiş 2 kilo 64 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Giriş: 26 Mayıs 2026 - 01:04
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Ekipler, araçta narkotik köpeği "Yaşa"nın desteğiyle arama yaptı.
AA'nın haberine göre, aramada, araçta atıştırmalık gıdaların olduğu market poşetindeki cips paketlerine gizlenmiş 2 kilo 64 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
