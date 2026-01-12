Habertürk
        Balıkesir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 1 haftalık yaşam savaşını kaybetti | Son dakika haberleri

        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 1 haftalık yaşam savaşını kaybetti

        Balıkesir'de otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada ağır yaralanan 40 yaşındaki motosiklet sürücüsü Nebi Mehmet Yavuz, tedavi gördüğü hastanede 1 hafta sonra yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 15:49 Güncelleme: 12.01.2026 - 15:49
        1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Balıkesir’in Erdek ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Nebi Mehmet Yavuz (40), tedavi gördüğü hastanede bir hafta sonra hayatını kaybetti.

        OTOMOBİL VE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

        DHA'nın haberine göre kaza, 4 Ocak’ta Balıkesir’in Erdek ilçesinde meydana geldi. Bandırma yönüne giden A.B. yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Nebi Mehmet Yavuz yönetimindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

        AĞIR YARALANIP, TEDAVİYE ALINDI

        Kazada Yavuz ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Nebi Mehmet Yavuz, tedaviye alındı.

        DÜN AKŞAM HAYATINI KAYBETTİ

        Tedavisi yoğun bakım ünitesinde süren Nebi Mehmet Yavuz, dün akşam hayatını kaybetti.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Yavuz’un cenazesi Erdek Aşağıyapıcı Mahallesi’nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Aksaray'da hasta taşıyan ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

        Aksaray'da hasta taşıyan ambulans ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

