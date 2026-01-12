Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 1 haftalık yaşam savaşını kaybetti
Balıkesir'de otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada ağır yaralanan 40 yaşındaki motosiklet sürücüsü Nebi Mehmet Yavuz, tedavi gördüğü hastanede 1 hafta sonra yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor
Balıkesir’in Erdek ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Nebi Mehmet Yavuz (40), tedavi gördüğü hastanede bir hafta sonra hayatını kaybetti.
OTOMOBİL VE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI
DHA'nın haberine göre kaza, 4 Ocak’ta Balıkesir’in Erdek ilçesinde meydana geldi. Bandırma yönüne giden A.B. yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Nebi Mehmet Yavuz yönetimindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı.
AĞIR YARALANIP, TEDAVİYE ALINDI
Kazada Yavuz ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Nebi Mehmet Yavuz, tedaviye alındı.
DÜN AKŞAM HAYATINI KAYBETTİ
Tedavisi yoğun bakım ünitesinde süren Nebi Mehmet Yavuz, dün akşam hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Yavuz’un cenazesi Erdek Aşağıyapıcı Mahallesi’nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.