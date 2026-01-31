Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Balıkesir'de samanlıkta çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'de samanlıkta yangın çıktı

        Balıkesir'in Manyas ilçesinde samanlıkta çıkan yangın ekiplerce söndürüldü. Yangında samanlıkta bulunan yaklaşık 400 balya ot ile 2 ton kömür zarar gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 05:29 Güncelleme: 31.01.2026 - 05:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de samanlıkta yangın çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Çavuşköy Mahallesi'ndeki bir samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbarla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin 5 araç 7 personelle müdahale ettiği yangın söndürüldü.

        Yangında samanlıkta bulunan yaklaşık 400 balya ot ile 2 ton kömür zarar gördü.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle trafiğe kapandı

        Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle trafiğe kapandı

        #HABER
        #Balıkesir
        #balıkesir haber
        #yerel haber
        #yangın
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        Trabzonspor'a Antalyaspor çelmesi!
        Trabzonspor'a Antalyaspor çelmesi!
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        İsrail'den Lübnan'a saldırı
        İsrail'den Lübnan'a saldırı
        Trabzonspor otobüsüne saldırı!
        Trabzonspor otobüsüne saldırı!
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        Beşiktaş transferi açıkladı: Kristjan Asllani
        Beşiktaş transferi açıkladı: Kristjan Asllani
        Zelenskiy'den toprak tavizine ret
        Zelenskiy'den toprak tavizine ret
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Shakhtar’ın Brezilyalıları HT Spor'a konuştu!
        Shakhtar’ın Brezilyalıları HT Spor'a konuştu!
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık