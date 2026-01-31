Balıkesir'de samanlıkta yangın çıktı
Balıkesir'in Manyas ilçesinde samanlıkta çıkan yangın ekiplerce söndürüldü. Yangında samanlıkta bulunan yaklaşık 400 balya ot ile 2 ton kömür zarar gördü
Giriş: 31.01.2026 - 05:29 Güncelleme: 31.01.2026 - 05:29
Çavuşköy Mahallesi'ndeki bir samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbarla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin 5 araç 7 personelle müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Yangında samanlıkta bulunan yaklaşık 400 balya ot ile 2 ton kömür zarar gördü.
Fotoğraf: AA
