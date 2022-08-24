Tatil yolunda feci kaza: Anne-baba öldü, 2 çocuk yaralı

Balıkesir'de tatile giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında anne ve baba olay yerinde hayatını kaybederken çiftin 2 çocuğu ise yaralandı.
Kaza, dün saat 18.00 sıralarında İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Balıkesir'in kırsal Ortaca Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ
Mustafa Çekiç (39) yönetimindeki 26 SL 333 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. İki yönlü yolu birbirinden ayıran bariyerleri kırarak sıkışan otomobil, demir yığını haline dönüştü.
EVLİ ÇİFT ÖLDÜ, ÇOCUKLARI YARALANDI
Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan Mustafa Çekiç ve Özlem Çekiç'in (39) sağlık görevliler tarafından yapılan kontrollerinde yaşamlarını yitirdikleri belirlendi. Araçta yaralanan çiftin çocukları Mina (8) ile Hasan Efe (3), Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.
İki çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, Mustafa ve Özlem Çekiç'in cenazeleri aynı hastanenin morguna gönderildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
YORUMLAR