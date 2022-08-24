Tatil yolunda feci kaza: Anne-baba öldü, 2 çocuk yaralı

Balıkesir'de tatile giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında anne ve baba olay yerinde hayatını kaybederken çiftin 2 çocuğu ise yaralandı.

EVLİ ÇİFT ÖLDÜ, ÇOCUKLARI YARALANDI

Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan Mustafa Çekiç ve Özlem Çekiç'in (39) sağlık görevliler tarafından yapılan kontrollerinde yaşamlarını yitirdikleri belirlendi. Araçta yaralanan çiftin çocukları Mina (8) ile Hasan Efe (3), Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.

İki çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, Mustafa ve Özlem Çekiç'in cenazeleri aynı hastanenin morguna gönderildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.