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Balıkesir'deki operasyonda firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Balıkesir'deki operasyonda firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Balıkesir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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AA

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, firari hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, adresini tespit ettikleri FETÖ hükümlüsünü, düzenledikleri operasyonda yakaladı.

AA'nın haberine göre; hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.

BALIKESİR MERKEZLİ 4 İLDEKİ OPERASYONDA 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Balıkesir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Bylock kullandığı ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen 12 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında ihraç edilmiş komiser, öğretmen, veteriner ve imam ile açıkta olan polis memurunun da bulunduğu şüphelilerden 7'si gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla salıverildi. Şüphelilerden 1'i ise emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.

Açıklamada, polis ekiplerinin firari 5 şüpheliyi yakalama çalışmasını sürdürdüğü belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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