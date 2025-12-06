Habertürk
        Balıkesir haberleri: 20 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        20 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde, dün gece meydana gelen silahla vurulma olayı, ilçede büyük üzüntüye sebep oldu. Başından ağır yaralı olarak bulunan 20 yaşındaki Usame Sarı, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 11:37 Güncelleme: 06.12.2025 - 11:37
        20 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu
        Balıkesir'de olay, Erdek ilçesi Yalı Mahallesi Gazi Süleymanpaşa Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        AĞIR YARALI OLARAK BULUNDU

        İHA'daki habere göre olay yerine gelen ekipler, Usame Sarı'yı (20) başından vurulmuş halde ağır yaralı olarak buldu. İlk müdahalesi Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'nde yapılan genç, durumunun ağır olması nedeniyle Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Sarı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ve olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma başlattı.

        ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

        Sokak ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntüleri incelenirken, görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu kesinlik kazanmazken, Sarı'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.

