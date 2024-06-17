Tartıştığı sevgilisini boğazı ve karnından bıçakladı
BALIKESİR'in Erdek ilçesinde, tartıştığı sevgilisi Süleyman Demir (40) tarafından boğazından ve karnından bıçaklanan Hazal Atmaca (36), ağır yaralandı.
BALIKESİR’in Erdek ilçesinde, tartıştığı sevgilisi Süleyman Demir (40) tarafından boğazından ve karnından bıçaklanan Hazal Atmaca (36), ağır yaralandı.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Çuğra sahilinde meydana geldi. Sevgili oldukları öğrenilen Hazal Atmaca ile Süleyman Demir arasındaki tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Demir, cebinden çıkardığı bıçakla Atmaca’yı boğazından ve karnından bıçakladı. Hazal Atmaca, kanlar içinde yere yığılırken, Süleyman Demir kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Müdahalesi yapılan Atmaca, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Durumu ağır olan ve Balıkesir Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Hazal Atmaca’nın, eşinden ayrıldığı ve 2 çocuğu olduğu belirtildi.
Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri, olayın meydana geldiği sahilde inceleme yaptı. Kaçan saldırgan kısa süre sonra yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman Demir, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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