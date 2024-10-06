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        Ayvalıkgücü seriye bağladı

        TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, üst üste aldığı 3 galibiyetle zirve yarışına ortak oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 12:35 Güncelleme: 06.10.2024 - 12:35
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        Ayvalıkgücü seriye bağladı
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        TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, üst üste aldığı 3 galibiyetle zirve yarışına ortak oldu. Sezonun ilk haftasında evinde Aliağa Futbol'a 2-0 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, daha sonra çıktığı 4 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Ayvalık temsilcisi bu periyotta Çankayaspor (D) 1-1 berabere kalıp, Alanya 1221'i 3-2, Çorluspor'u (D) 2-0, son olarak 52 Orduspor'u ise 2-1 dize getirdi. Grupta lider Küçükçekmece Sinopspor'un 1 puan gerisinde 2'nci sıraya yerleşen 10 puanlı Ayvalıkgücü Belediyespor, önümüzdeki hafta Osmaniyespor'un konuğu olacak.

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