Ayvalıkgücü seriye bağladı
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, üst üste aldığı 3 galibiyetle zirve yarışına ortak oldu.
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, üst üste aldığı 3 galibiyetle zirve yarışına ortak oldu. Sezonun ilk haftasında evinde Aliağa Futbol'a 2-0 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, daha sonra çıktığı 4 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Ayvalık temsilcisi bu periyotta Çankayaspor (D) 1-1 berabere kalıp, Alanya 1221'i 3-2, Çorluspor'u (D) 2-0, son olarak 52 Orduspor'u ise 2-1 dize getirdi. Grupta lider Küçükçekmece Sinopspor'un 1 puan gerisinde 2'nci sıraya yerleşen 10 puanlı Ayvalıkgücü Belediyespor, önümüzdeki hafta Osmaniyespor'un konuğu olacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.