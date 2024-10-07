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        Müdür vekilinin cinayet şüphelisi olarak kız arkadaşının eski eşi aranıyor

        BALIKESİR'in Marmara ilçesinde makamında öldürülen İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nun (37) cinayet şüphelisinin, kız arkadaşının eski eşi S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 13:45 Güncelleme: 07.10.2024 - 13:50
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        Müdür vekilinin cinayet şüphelisi olarak kız arkadaşının eski eşi aranıyor
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        BALIKESİR'in Marmara ilçesinde makamında öldürülen İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nun (37) cinayet şüphelisinin, kız arkadaşının eski eşi S.A. olduğu öne sürüldü. Polis, S.A.’yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Olay, dün saat 15.00 sıralarında Hükümet Caddesi'ndeki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında meydana geldi. Binadan 5 el silah sesi gelince ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nu makam odasında kanlar içerisinde hareketsiz halde buldu. Yakupoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Murat Yakupoğlu'nun cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        CENAZE YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

        Murat Yakupoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazenin yarın öğle vakti İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Örnekköy Dizdar Camisi'nde kılınacak namazın ardından Kemalpaşa ilçesindeki Cennet Bahçesi Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

        KASKLI ŞÜPHELİ MOTOSİKLET İLE KAÇMIŞ

        Olayla ilgili soruşturma sürerken, motosikletiyle olay yerinden kaçtığı ve başında kask olduğu belirtilen şüphelinin, Yakupoğlu'nun kız arkadaşının eski eşi S.A. olduğu iddia edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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