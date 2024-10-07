Müdür vekilinin cinayet şüphelisi olarak kız arkadaşının eski eşi aranıyor

BALIKESİR'in Marmara ilçesinde makamında öldürülen İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nun (37) cinayet şüphelisinin, kız arkadaşının eski eşi S.A. olduğu öne sürüldü. Polis, S.A.’yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Hükümet Caddesi'ndeki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında meydana geldi. Binadan 5 el silah sesi gelince ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nu makam odasında kanlar içerisinde hareketsiz halde buldu. Yakupoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Murat Yakupoğlu'nun cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.