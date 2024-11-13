Akaryakıt istasyonunda park halindeki minibüs yandı

Olay, akşam saatlerinde Bandırma-Bursa Karayolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Park halindeki minibüsün motor kısmında çıkan yangını fark eden istasyon çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın, itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle söndürüldü. Minibüste hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BALIKESİR''in Bandırma ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda bir minibüste çıkan yangın, endişe yarattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, minibüste hasar meydana geldi.

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