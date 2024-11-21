Edremit'te kuvvetli lodos; dalgaların boyu 2 metreyi buldu
BALIKESİR'inEdremit Körfezi'nde kuvvetli lodos, sahil şeridinde 2 metreyi bulan dalgalar oluşturdu.
BALIKESİR'inEdremit Körfezi'nde kuvvetli lodos, sahil şeridinde 2 metreyi bulan dalgalar oluşturdu. Sahile vuran dev dalgalar, bölgedeki iş yeri sahiplerine zor anlar yaşatırken, bazı balıkçı tekneleri su aldı.
Edremit'te gece başlayan ve saatteki hızı zaman zaman 60 kilometreyi bulan kuvvetli lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Karaya vuran dalgaların boyu yer yer 2 metreyi buldu. Sahile yakın konumdaki işletmeler, başta kum torbalarıyla olmak üzere dalgalardan zarar görmemek için çeşitli önlemler alırken, bazı balıkçı tekneleri su aldı. İşletme sahipleri ve tekne sahipleri, lodosun etkileriyle mücadele ederken, sahilde oluşan manzara görüntülere yansıdı. Meteoroloji yetkilileri, lodosun gün boyunca etkisini sürdüreceğini belirtip, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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