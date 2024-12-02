Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Köpeği minibüsün arkasına iple bağlayıp çekti; o anlar kamerada

        BALIKESİR'in Gönen ilçesinde bir köpek, tamponuna boynundan iple bağlandığı minibüs tarafından çekildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 20:06 Güncelleme: 02.12.2024 - 20:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Köpeği minibüsün arkasına iple bağlayıp çekti; o anlar kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        BALIKESİR’in Gönen ilçesinde bir köpek, tamponuna boynundan iple bağlandığı minibüs tarafından çekildi. O anlar bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

        Olay 29 Kasım’da saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Sarıköy Mahallesi’nde seyir halinde olan 10 CDL 85 plakalı minibüsün tamponuna bağlanan iple boynundan çekilen köpek, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sürücünün şikayeti üzerine soruşturma başlatılırken, minibüsteki kişilerin Y.Ç. (51) ve A.A. (71) olduğu tespit edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, çipsiz ve kimliksiz olduğu belirlenen köpeğin kendilerine ait olduğunu söyleyen şüphelilere 65 bin TL idari para cezası kesilirken, köpek veteriner kontrolüne alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Heyecan devam ediyor!
        Heyecan devam ediyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Babasının işyerine minibüsle dalan oğul tutuklandı
        Babasının işyerine minibüsle dalan oğul tutuklandı
        Kadıköy'de gol var!
        Kadıköy'de gol var!
        Narin cinayetinde Ulusal Kriminal Büro raporu çıktı!
        Narin cinayetinde Ulusal Kriminal Büro raporu çıktı!
        İstanbul'da 3 gün yağmur var!
        İstanbul'da 3 gün yağmur var!
        Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili karar çıktı!
        Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili karar çıktı!
        2 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        2 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Icardi'ye polis baskını
        Icardi'ye polis baskını
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Yeni bir insan türünün keşfedildiği iddia edildi
        Yeni bir insan türünün keşfedildiği iddia edildi
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Sigorta fiyatları artacak
        Sigorta fiyatları artacak
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!

        Benzer Haberler

        Ünlü isimler Balıkesir'de tekerlekli sandalyede dostluk maçına çıktı
        Ünlü isimler Balıkesir'de tekerlekli sandalyede dostluk maçına çıktı
        Balıkesir'de takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Balıkesir'de takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suç örgütlerine operasyon: 33 kişi göza...
        Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suç örgütlerine operasyon: 33 kişi göza...
        Prof. Dr. Sarı: Müsilaj örümcek ağı gibi bütün Marmara'yı sarmış durumda
        Prof. Dr. Sarı: Müsilaj örümcek ağı gibi bütün Marmara'yı sarmış durumda
        Balıkesirspor İsmail Ertekin'le farklı başladı
        Balıkesirspor İsmail Ertekin'le farklı başladı
        Ayvalık açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Ayvalık açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı