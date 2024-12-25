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        Balıkesir'de öğrenci servisi ile TIR çarpıştı; 3'ü ağır, 28 yaralı (3)

        YAKINLARIHASTANE ÖNÜNDE GÖZYAŞI DÖKTÜBalıkesir'in Altıeylül ilçesinde midibüs ile TIR'ın çarpıştığı kazada yaralanan 28 kişinin yakınları, Atatürk Şehir Hastanesi'ne geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 12:31 Güncelleme: 25.12.2024 - 12:35
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        Balıkesir'de öğrenci servisi ile TIR çarpıştı; 3'ü ağır, 28 yaralı (3)
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        YAKINLARIHASTANE ÖNÜNDE GÖZYAŞI DÖKTÜ

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde midibüs ile TIR'ın çarpıştığı kazada yaralanan 28 kişinin yakınları, Atatürk Şehir Hastanesi'ne geldi. Yaralı yakınları, hastane önünde gözyaşı döktü. Bu sırada fenalaşan bir hasta yakını, acil servise kaldırıldı.

        '3 HASTAMIZIN DURUMU KÖTÜYDÜ'

        Atatürk Şehir Hastanesi Başhekim Doç. Dr. Abdullah Osman Koçak ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Mert, hasta yakınlarını bilgilendirdi. Başhekim Koçak, "Hastalarımıza, bir şey atlamamak adına aciliyet durumuna göre sırayla bakıyoruz. İlk olarak 3 hastamızın durumu kötüydü. İlk olarak bu 3 hastamıza tepeden tırnağa baktık. Yoğun bakımda tedavileri sürüyor. 1 yaralı daha var, henüz ismini belirleyemedik, üzerine çalışıyoruz. Onun dışındaki hastalarımızın tedavisi sürüyor" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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