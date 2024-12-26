Balıkesir'de 3'ü ağır 28 kişinin yaralandığı kaza kamerada (2)

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde TIR'ın midibüse çarpıştığı, 3'ü ağır, 28 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan TIR şoförü Furkan Sabır ve servis şoförü Ahmet Çimencan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sabır ve Çimencan, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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