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        Balıkesir'de 3'ü ağır 28 kişinin yaralandığı kaza kamerada (2)

        2ŞOFÖR DE TUTUKLANDIBalıkesir'in Altıeylül ilçesinde TIR'ın midibüse çarpıştığı, 3'ü ağır, 28 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan TIR şoförü Furkan Sabır ve servis şoförü Ahmet Çimencan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 14:06 Güncelleme: 26.12.2024 - 14:06
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        Balıkesir'de 3'ü ağır 28 kişinin yaralandığı kaza kamerada (2)
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        2ŞOFÖR DE TUTUKLANDI

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde TIR'ın midibüse çarpıştığı, 3'ü ağır, 28 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan TIR şoförü Furkan Sabır ve servis şoförü Ahmet Çimencan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sabır ve Çimencan, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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