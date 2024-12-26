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        Mühimmat fabrikasındaki patlama kamerada (2)

        2ÇCOUK ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIBalıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerden evli ve 2 çocuk annesi Tuba Sert (41) için cenaze düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 14:40 Güncelleme: 26.12.2024 - 14:45
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        Mühimmat fabrikasındaki patlama kamerada (2)
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        2ÇCOUK ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

        Balıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerden evli ve 2 çocuk annesi Tuba Sert (41) için cenaze düzenlendi. Cenazeye katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sert'in ailesine başsağlığı diledi. Cenazeye Bakan Memişoğlu'nun yanı sıra Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir milletvekilleri, Sert'in ailesi ve yakınları katıldı. Sert'in cenazesi, öğle vakti Osmanlar Mahallesi'nde kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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