Mühimmat fabrikasındaki patlama kamerada (2)

Balıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerden evli ve 2 çocuk annesi Tuba Sert (41) için cenaze düzenlendi. Cenazeye katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sert'in ailesine başsağlığı diledi. Cenazeye Bakan Memişoğlu'nun yanı sıra Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir milletvekilleri, Sert'in ailesi ve yakınları katıldı. Sert'in cenazesi, öğle vakti Osmanlar Mahallesi'nde kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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